Фотограф с Алтая показала цветущий маральник

Известный в Республике Алтай фотограф Светлана Казина поделилась снимками цветущего маральника, который уже распустился в горах.

«Такой яркой, фееричной и быстротечной красоты я в своём крае не знаю…. В цветении маральника – особый колорит… Перед вами – начало цветения рододендрона Ледебура. Дождливый день, капельки весенней влаги на цветках и голубой туман в горах», – подписала она снимки на своих страницах в социальных сетях.

В этом году маральник зацвел несколько раньше привычных сроков. Обычно цветение начинается в первых числах мая. Научное название кустарника составлено из греческих слов «родон» и «дендрон» — «роза» и «дерево». Маральник цветет и в Майминском, и в Чемальском районах, но значительно больше его в Онгудайском районе Горного Алтая.

Иногда его ошибочно называют багульником, но это – два совершенно разных растения.