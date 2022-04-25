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Фотограф с Алтая показала цветущий маральник

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Светлана Казина

Известный в Республике Алтай фотограф Светлана Казина поделилась снимками цветущего маральника, который уже распустился в горах.

«Такой яркой, фееричной и быстротечной красоты я в своём крае не знаю…. В цветении маральника – особый колорит… Перед вами – начало цветения рододендрона Ледебура. Дождливый день, капельки весенней влаги на цветках и голубой туман в горах», – подписала она снимки на своих страницах в социальных сетях.


В этом году маральник зацвел несколько раньше привычных сроков. Обычно цветение начинается в первых числах мая. Научное название кустарника составлено из греческих слов «родон» и «дендрон» — «роза» и «дерево». Маральник цветет и в Майминском, и в Чемальском районах, но значительно больше его в Онгудайском районе Горного Алтая. 

Иногда его ошибочно называют багульником, но это – два совершенно разных растения.

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Жизнь #Гео #Республика Алтай
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