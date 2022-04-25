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Библиотеки бесплатно распечатают фото для «Бессмертного полка»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Библиотеки Новосибирска бесплатно распечатают фотографии для «Бессмертного полка», сообщает мэрия города.

Формирование колонны «Бессмертного полка» начнется в 9.00 напротив здания по адресу: Октябрьская магистраль, 3. Акции будут содействовать муниципальные библиотеки, предприятия и организации города: они помогут горожанам в печати фотографий с изображением ветеранов и участников Великой Отечественной войны.

На сайте polkrf.ru работает онлайн-конструктор штендера, с помощью которого можно самостоятельно создать макет и распечатать его на принтере. Во всех филиалах муниципальных библиотек есть принтеры с возможностью черно-белой печати формата А4. Печать фотографий для горожан – бесплатная.

Движение «Бессмертного полка» завершится у Дома офицеров (Красный проспект, 63), где пройдет праздничная военно-патриотическая программа для участников шествия и выставка ретроавтомобилей.

В течение дня горожане смогут почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны, возложив цветы и венки к Вечному огню на Монументе Славы и другим памятным местам. На Монументе Славы планируется проведение митинга. В каждом районе города будут организованы Вахты памяти.

Завершится празднование Дня Победы артиллерийским салютом 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа. Он прогремит в парке культуры и отдыха «Михайловская набережная» в 21.50. На площади Ленина организуют праздничную программу, за зданием оперного театра запустят фейерверк – так же в 21.50.

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Топ комментариев

olegsbeglov

Ну все, теперь у него будут руки развязаны, можно забить на свой народ и делать все указания "индейцев"....

pepelmetal

Он идейный, то есть бесплатный

GammiPluh

Пока они там тренируются в словоблудии, наши военные тренируют иные более полезные навыки

nicollaich

Давно пора.500 рублей или предупреждение за сегодняшний ночной шум-это глупость.Либо штрафы неслабые,...