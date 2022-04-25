Библиотеки бесплатно распечатают фото для «Бессмертного полка»

Библиотеки Новосибирска бесплатно распечатают фотографии для «Бессмертного полка», сообщает мэрия города.
Формирование колонны «Бессмертного полка» начнется в 9.00
напротив здания по адресу: Октябрьская магистраль, 3. Акции будут содействовать
муниципальные библиотеки, предприятия и организации города: они помогут
горожанам в печати фотографий с изображением ветеранов и участников Великой
Отечественной войны.
На сайте polkrf.ru работает онлайн-конструктор штендера, с помощью которого можно самостоятельно создать макет и распечатать его на принтере. Во всех филиалах муниципальных библиотек есть принтеры с возможностью черно-белой печати формата А4. Печать фотографий для горожан – бесплатная.
Движение «Бессмертного полка» завершится у Дома офицеров
(Красный проспект, 63), где пройдет праздничная военно-патриотическая программа
для участников шествия и выставка ретроавтомобилей.
В течение дня горожане смогут почтить память погибших в годы
Великой Отечественной войны, возложив цветы и венки к Вечному огню на Монументе
Славы и другим памятным местам. На Монументе Славы планируется проведение
митинга. В каждом районе города будут организованы Вахты памяти.
Завершится празднование Дня Победы артиллерийским салютом
41-й общевойсковой армии Центрального военного округа. Он прогремит в парке
культуры и отдыха «Михайловская набережная» в 21.50. На площади Ленина
организуют праздничную программу, за зданием оперного театра запустят фейерверк
– так же в 21.50.