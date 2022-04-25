НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Военный фильм «Первый Оскар» выбрался в лидеры проката

Источник:
Sibnet.ru
217 0
Фото: © кадр из фильма «Первый Оскар»

Российская военная драма «Первый Оскар» стартовала в прокате в прошлый четверг и стала лидером проката.

За минувший уикенд «Первый Оскар» собрал кассу в 32 миллиона рублей. У мультфильма «Финник», бывшего лидера проката на притяжении пяти недель, всего 16,7 миллиона.

Голливудский боевик «Анчартед: На картах не значится» продолжает оставаться в топе. Он на третьем месте с кассой 16,7 миллиона рублей.

На пятом и шестом местах — новинка «Братцы кролики: Пасхальный переполох» и фильм «Все везде и сразу».

Еще по теме
Вышли первые серии второго сезона «Эпидемии» с Кяро
Премьера фильма «Иван Денисович» состоится на канале «Россия»
Россияне лишатся комиксов Marvel
Зарубежные фильмы и сериалы оставят в России принудительно
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Мухомора разоблачили на шоу «Маска»
Запад оценил реальную стоимость рубля
Игра «Три истории» стартует на Sibnet.ru
Китай запустил железнодорожный маршрут в обход России
Обсуждение (0)
Картина дня
Макрон победил на президентских выборах
Экономист оценил возможность введения санкций против Китая
Россию обвинили в стремлении разрушить НАТО «руками Варшавы»
Суд приравнял умышленный ночной шум к истязанию соседей
Самое обсуждаемое
39
Путин приказал отменить штурм «Азовстали»
37
Байден выступит с заявлением по ситуации на Украине
36
Российские ракеты уничтожили у Одессы склад с западным оружием
35
Путин пообещал Донбассу «нормальную жизнь»
29
Турция закрыла небо для летящих в Сирию российских самолетов