Военный фильм «Первый Оскар» выбрался в лидеры проката

Российская военная драма «Первый Оскар» стартовала в прокате в прошлый четверг и стала лидером проката.

За минувший уикенд «Первый Оскар» собрал кассу в 32 миллиона рублей. У мультфильма «Финник», бывшего лидера проката на притяжении пяти недель, всего 16,7 миллиона.

Голливудский боевик «Анчартед: На картах не значится» продолжает оставаться в топе. Он на третьем месте с кассой 16,7 миллиона рублей.

На пятом и шестом местах — новинка «Братцы кролики: Пасхальный переполох» и фильм «Все везде и сразу».