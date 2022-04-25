Евросоюз допустил возможность оплаты российского газа в рублях

Европейская комиссия допустила возможность оплаты поставок российского газа в рублях, говорится в заявлении ведомства.

Президент России Владимир Путин 23 марта поручил перевести платежи за газ в рубли для недружественных стран. «Поставлять наши товары в Европейский союз, в Соединенные Штаты в долларах, в евро и ряде других валют не имеет для нас уже никакого смысла», — сказал он тогда.

В письме, разосланном членам Евросоюза, разъясняется новый механизм расчетов с нашей страной и указывается, что новая схема «не нарушает законы Евросоюза».

Решение Еврокомиссии еще может быть оспорено сторонниками полного отказа от поставок российских энергоресурсов, но их не так много. Это страны, которые полностью независимы от импорта газа из России. К примеру, Ирландия или Испания.

Для остальных стало ясно, что заменить российский газ на европейском рынке нечем. Так, генеральный директор Торгово-промышленной палаты Германии Мартин Ванслебен заявил, что полное эмбарго на импорт газа из России стало бы настоящей катастрофой для ФРГ.