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Евросоюз допустил возможность оплаты российского газа в рублях

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба ПАО «Газпром»

Европейская комиссия допустила возможность оплаты поставок российского газа в рублях, говорится в заявлении ведомства.

Президент России Владимир Путин 23 марта поручил перевести платежи за газ в рубли для недружественных стран. «Поставлять наши товары в Европейский союз, в Соединенные Штаты в долларах, в евро и ряде других валют не имеет для нас уже никакого смысла», — сказал он тогда.

В письме, разосланном членам Евросоюза, разъясняется новый механизм расчетов с нашей страной и указывается, что новая схема «не нарушает законы Евросоюза».

Решение Еврокомиссии еще может быть оспорено сторонниками полного отказа от поставок российских энергоресурсов, но их не так много. Это страны, которые полностью независимы от импорта газа из России. К примеру, Ирландия или Испания.

Для остальных стало ясно, что заменить российский газ на европейском рынке нечем. Так, генеральный директор Торгово-промышленной палаты Германии Мартин Ванслебен заявил, что полное эмбарго на импорт газа из России стало бы настоящей катастрофой для ФРГ.

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Экономика #Россия
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Топ комментариев

nicollaich

Синяк за рулём не имеет профессиональной принадлежности.И дорога ему на электрический стул.

pepelmetal

Он идейный, то есть бесплатный

olegsbeglov

Ну все, теперь у него будут руки развязаны, можно забить на свой народ и делать все указания "индейцев"....

nicollaich

Давно пора.500 рублей или предупреждение за сегодняшний ночной шум-это глупость.Либо штрафы неслабые,...