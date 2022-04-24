НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Аналитики зафиксировали в России резко подорожание шаурмы

Источник:
«Известия»
260 0
Фото: © Julyaprogect / Pixabay License
Еще по теме
Сахар стал дешеветь впервые с марта 2021 года
Производители предупредили о проблемах с апельсиновым соком
Производство яиц и мяса птицы в России превысило спрос
Виды подсластителей: чем заменить сахар?
смотреть все
Экономика #Продукты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Запад оценил реальную стоимость рубля
Китай запустил железнодорожный маршрут в обход России
Россия нарастила поставки нефти «в никуда»
США разрешили НКО «строить демократию» в России
Обсуждение (0)
Картина дня
Зеленский пригрозил России выходом из переговоров
Глава МИД Австрии выступил против вступления Украины в ЕС
Суд приравнял умышленный ночной шум к истязанию соседей
Аналитики зафиксировали в России резко подорожание шаурмы
О самом главном
Приметы богатства: как притянуть деньги
Христово Воскресенье: как встретить Пасху 24 апреля
Слова как эндорфины: какие комплименты нравятся мужчинам
Пора красить яйца: простые и красивые способы
Любовь и месть: как понять кошку
Узаконенные «цифровые» слова: как писать правильно?
Все статьи
Мультимедиа
Виды облаков и их значение. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Самое обсуждаемое
39
Путин приказал отменить штурм «Азовстали»
37
Байден выступит с заявлением по ситуации на Украине
34
Путин пообещал Донбассу «нормальную жизнь»
29
Российские ракеты уничтожили у Одессы склад с западным оружием
25
Турция закрыла небо для летящих в Сирию российских самолетов