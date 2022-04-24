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Турция закрыла небо для летящих в Сирию российских самолетов

Источник:
РИА Новости
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Фото: Russian Ministry of Defence / CC BY 4.0

Турция закрыла небо для российских военных и гражданских самолетов, направляющихся в Сирию, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

«Мы закрыли воздушное пространство для российских военных самолетов и даже гражданских самолетов, направляющихся в Сирию. Мы давали разрешения на три месяца. У них были разрешения до апреля», — цитирует РИА Новости Чавушоглу.

По его словам, президент Турции Тайип Эрдоган сообщил об этом Владимиру Путину, впоследствии «полеты прекратились».

Чавушоглу добавил, что Москва и Анкара находятся в диалоге по разным вопросам, включая имплементацию Конвенции Монтрё, затрагивающей судоходство в черноморских проливах.

Российские самолеты теперь будет использовать трассы в Турцию, проходящие в воздушном пространстве Ирана и Ирака

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Политика #Мир
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