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Сомнолог объяснил формулу сна

Источник:
«Аргументы и факты»
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Фото: © Sibnet.ru

Каждый человек имеют свою норму сна — кому-то может хватать и четырех часов, но большинству нужны полноценные восемь, сказал врач-сомнолог, доктор медицинских наук Роман Бузунов

Нарушения сна доктор объяснил прежде всего нехваткой витаминов весной. Однако предупредил, что бесконтрольное их употребление, передозировка, также вредны для организма.

Другая причина бессонницы – сезонное аффективное расстройство, возникающее из-за нехватки света, способствующего выработке серотонина. Не лучшим способом влияет на способность хорошо спать стресс, особенно продолжительный, сказал Бузунов в интервью «Аргументам и фактам».

Нарушения сна после ковидной инфекции, а также просто при смене сезонов — также достаточно обычное явление. У одних это проявляется бессонницей, ночными просыпаниями, у других — наоборот, постоянной сонливостью

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Сомнолог предложил для контроля такую формулу: «Нужно заснуть за 15 минут. Иметь не больше 15 минут пробуждений среди ночи. И с утра, встав с постели, за 15 минут прийти в рабочее состояние. Днем не испытывать сонливости».

«К вечеру устать настолько, чтобы за 15 минут заснуть. Если вы все эти принципы соблюдаете, то узнаете свою норму», — отметил врач. Если, к примеру, требуется дольше лежать, чтобы заснуть, нужно сокращать количество сна, посоветовал он.

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