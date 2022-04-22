Путин гарантировал жизнь сдавшимся на «Азовстали»

Всем находящимся на территории предприятия «Азовсталь» в Мариуполе гарантируется жизнь, если они сложат оружие. Об этом в телефонном разговоре с председателем Евросовета Шарлем Мишелем заявил президент России Владимир Путин, его слова приводятся на сайте Кремля.

«Всем сложившим оружие военнослужащим ВСУ, боевикам нацбатальонов и иностранным наемникам — гарантируется жизнь, достойное обращение в соответствии с международным правом и оказание квалифицированной медицинской помощи», — сказал Путин.

При этом российский президент отметил, что ранее он отменил штурм «Азовстали», который грозит большими потерями. Он приказал заблокировать завод, при этом киевские власти не позволяют украинским бойцам сдаться.

Российский лидер также рассказал Мишелю о постоянно предпринимаемых шагах по защите мирного населения Мариуполя, в том числе открытии гуманитарных коридоров и объявлении режима тишины.