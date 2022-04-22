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Производитель Zewa и Libresse покинет Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Шведская компания Essity, выпускающая товары для здоровья и гигиены под брендами Libresse, Libero, Zewa, приняла решение уйти с российского рынка.

В отчете компании за первый квартал 2022 года указывается, что условия для ведения бизнеса в России ухудшились, активы Essity были обесценены примерно на 147 миллионов долларов. В результате началась работа по выходу с российского рынка.

Среди товаров, которые производит Essity, — детские подгузники Libero, средства женской гигиены Libresse, туалетная бумага, бумажные полотенца, платки и салфетки Zewa и Tork, а также антисептические гели для рук и мыло.

Essity работает в России с 1994 года. В стране у компании три фабрики — одна в городе Светогорске Ленинградской области, еще две — в Советске и Веневе в Тульской области. На них работают около 1,3 тысячи человек.

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Экономика #Промзона #Торговля
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mosquito__2010

Ок, решение более чем грамотное. Теперь вопрос - натовские ребята заблокированные там, азовцами будут...

Алекс555

Сколько вони будет в мире от (демократов)

pepelmetal

Пусть лучше усилят давление в петле у себя на шее!

WSG0600-164-164

Так плёвое дело поднаторевшим спецам, выкопавшим Чёрное море, что им вырыть туннель до Лондона, тьфу...