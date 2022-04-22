Новосибирск помоют с шампунем к майским праздникам

Мэрия Новосибирска смоет к майским праздникам пыль на дорогах специальным шампунем и жидкостью «Бионорд-антипыль», сообщает администрация города.

«Мы приобрели специальную жидкость «Бионорд-антипыль», ее уже опробовали в прошлом году и теперь закупили намного больше – 530 кубометров. После очистки и прохождения техники поверхность дороги обрабатывается этим средством», – пояснил и. о. начальника управления автомобильных дорог мэрии города Новосибирска Евгений Антонов.

Также власти закупили 3 тысячи литров шампуня для мытья дорог. Планируют после 25 апреля помыть им центральные улицы к майским праздникам. Затем будут применять шампунь и в летней уборке районных магистралей.

На этой неделе губернатор Новосибирской области Андрей Травников раскритиковал мэра города Анатолия Локтя за пыль, он отметил, что мэру постоянно что-то мешает, и обращаться к балетмейстеру уже поздно.

Более 13 тысяч горожан подписали петицию с требованием очистить Новосибирск от пыли, с которой местные власти борются несколько лет. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал большие стройки основной причиной увеличения пыли в городе, хотя сами строители с этим не согласны.