Синоптики рассказали о погоде на Пасху в Новосибирске

Холодная, но сухая погода ожидается в Новосибирске на Пасху 24 апреля, сообщила Sibnet.ru начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«В субботу в Новосибирске днем выпадет мокрый снег. Ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура ночью составит минус 3-5 градусов, днем — 2-4 градуса тепла. Очень холодный день», — сказала Виноградова.

По ее словам, в воскресенье ночью температура воздуха составит 6-8 градусов мороза. В день Пасхи будет ясно с небольшим ветром до 4-9 метров в секунду, воздух прогреется до 4-6 градусов тепла.

В понедельник ожидается ясная погода с небольшим ветром — 3-8 метров в секунду. Ночью ожидается 2-4 градуса мороза, днем 8-10 градусов тепла. В первой половине недели синоптики прогнозируют повышение температур.