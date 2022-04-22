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Синоптики рассказали о погоде на Пасху в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Холодная, но сухая погода ожидается в Новосибирске на Пасху 24 апреля, сообщила Sibnet.ru начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«В субботу в Новосибирске днем выпадет мокрый снег. Ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура ночью составит минус 3-5 градусов, днем — 2-4 градуса тепла. Очень холодный день», — сказала Виноградова.

По ее словам, в воскресенье ночью температура воздуха составит 6-8 градусов мороза. В день Пасхи будет ясно с небольшим ветром до 4-9 метров в секунду, воздух прогреется до 4-6 градусов тепла.

В понедельник ожидается ясная погода с небольшим ветром — 3-8 метров в секунду. Ночью ожидается 2-4 градуса мороза, днем 8-10 градусов тепла. В первой половине недели синоптики прогнозируют повышение температур.

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mosquito__2010

Ок, решение более чем грамотное. Теперь вопрос - натовские ребята заблокированные там, азовцами будут...

Алекс555

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pepelmetal

Пусть лучше усилят давление в петле у себя на шее!

WSG0600-164-164

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