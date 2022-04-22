Вышли первые серии второго сезона «Эпидемии» с Кяро

Первые две серии второго сезона сериала «Эпидемия» вышли в онлайн-кинотеатре Premier в четверг, 21 апреля. Оставшиеся серии будут выходить по четвергам.

В новом сезоне к семьям, которые выживают в условиях смертельного вируса, охватившего мир, голода и борьбы за власть, присоединятся новые герои. Ими стали молодые творческие люди, в сложном путешествии им помогает бывший военный, который пошел против произвола командиров.

Во втором сезоне зрители вновь встретят уже известных героев Кирилла Кяро, Александра Робака, Марьяны Спивак и других. К ним присоединятся Юра Борисов, Никита Еленев, Виктория Клинкова, Юлия Ендроссек и другие.

Второй сезон «Эпидемии» состоит из восьми серий, финальная выйдет 2 июня. Права на показ первого сезона «Эпидемии» приобрел Netflix, а американский писатель Стивен Кинг назвал сериал «чертовски хорошим».