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Кузбасс первым из регионов ввел поднятие флага и гимн в школах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Занятия в школах Кузбасса с понедельника, 25 апреля, будут начинаться с поднятия государственного флага РФ и исполнения гимна. Регион станет одним из первых реализовавших эту идею.

«25 апреля во всех школах Кузбасса, которые будут готовы, занятия начнутся с поднятия государственного флага и исполнения гимна Российской Федерации», — цитирует ТАСС министерство образования региона.

Все школы региона, по данным ведомства, будут технически готовы реализовать это решение к началу нового учебного года.

Помощник президента РФ, бывший министр культуры Владимир Мединский в конце марта предложил начинать учебный день в российских школах с обязательной молитвы во славу России. 

Затем министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что с нового учебного года в школах по понедельникам будут поднимать флаг и исполнять гимн страны. Вторую идею поддержал президент России Владимир Путин, но только там, где такую церемонию можно провести достойно.

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Жизнь #Образование #Кузбасс
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