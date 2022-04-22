Занятия в школах Кузбасса с понедельника, 25 апреля, будут начинаться с поднятия государственного флага РФ и исполнения гимна. Регион станет одним из первых реализовавших эту идею.

«25 апреля во всех школах Кузбасса, которые будут готовы, занятия начнутся с поднятия государственного флага и исполнения гимна Российской Федерации», — цитирует ТАСС министерство образования региона.

Все школы региона, по данным ведомства, будут технически готовы реализовать это решение к началу нового учебного года.

Помощник президента РФ, бывший министр культуры Владимир Мединский в конце марта предложил начинать учебный день в российских школах с обязательной молитвы во славу России.

Затем министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что с нового учебного года в школах по понедельникам будут поднимать флаг и исполнять гимн страны. Вторую идею поддержал президент России Владимир Путин, но только там, где такую церемонию можно провести достойно.