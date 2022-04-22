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МВФ предсказал потерю Россией 6‑го места в топ экономик мира

Источник:
РБК
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Фото: International Monetary Fund

Индонезия к 2024 году вытеснит Россию из шестерки крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности, следует из обновленных 19 апреля прогнозов Международного валютного фонда (МВФ).

По итогам 2022 года доля российского ВВП в общемировом ВВП по паритету покупательной способности (рассчитывается с поправкой на курсы валют) опустится до 2,72% по сравнению с 3,07% по итогам 2021-го, а в 2024 году— до 2,52%, приводит прогнозы МВФ.

По итогам 2021 года Россия по-прежнему занимала позицию шестой по величине экономики мира, уступая только Китаю, США, Индии, Японии и Германии.

Текущие проектировки МВФ, учитывающие спад реального ВВП России на 10,6% в сумме за 2022–2023 годы, подразумевают, что Индонезия вытеснит Россию на седьмую строчку.

Доля Индонезии в глобальном ВВП в 2024 году вырастет до 2,61%, считают эксперты Международного валютного фонда.

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