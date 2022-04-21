Священник назвал «запрещенный» цвет пасхальных яиц

Лучшие цвета для пасхальных яиц — красный, бордовый или оранжевый, при этом от использования темных оттенков лучше отказаться, рассказал священник храма святителя Петра митрополита Московского в Петербурге Николай Савченко.
«Исключаются совсем темные цвета: черный, темно-коричневый, темно-синий. Такая темнота, она не соответствует пасхальной радости», — сказал священнослужитель в интервью изданию «Газета.Ru».
По его словам, темные оттенки в большей степени подходят для Великого поста или Страстной седмицы. При этом основной цвет яиц на Пасху — красный и все его оттенки, это древняя православная традиция.
«Красный цвет — символ радости и славы. Кроме того, Пасха в древности ассоциировалась и с белым цветом, он символизирует свет, который воссиял от Святого Гроба Господнего, свет нетленный, свет проникающий и пронизывающий все», — отметил Савченко.
mosquito__2010Ок, решение более чем грамотное. Теперь вопрос - натовские ребята заблокированные там, азовцами будут...
pepelmetalПусть лучше усилят давление в петле у себя на шее!
Алекс555Скольким странам помогали.Конечно Донетск нам близки очень и надо было раньше при Яцинюке. А взять другие...
Алекс555Сколько вони будет в мире от (демократов)