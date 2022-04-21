Минпромторг заявил о желании IKEA и Inditex вернуться

Компания IKEA ищет возможность снова открыть магазины в России, аналогичная ситуация у корпорации Inditex (бренды Massimo Dutti, Zara, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другие), сообщил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

«Приостановление деятельности не связано с операцией, оно связано с проблемами в логистике, в поставке продукции. Конечно, они не хотят уходить. Например, IKEA. Они закрыли магазины, потому что это конструктор. У них хороший российский рынок, но они постоянно подвозят продукцию из других стран», — цитирует Евтухова телеграм-канал «Кровавая барыня».

По его словам, аналогичная ситуация у Inditex. Компания гораздо чаще, чем раз в год обновляет коллекции, сейчас они не могут подвозить постоянно товар, при том не собираются продавать одно и то же.

«Тоже говорят, что для них российский рынок очень важен. Один магазин в Москве давал самую большую выручку Zara в Европе», — отметил чиновник.