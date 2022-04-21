Изменение климата приводит к увеличению частоты пожаров в тайге, это может привести к безвозвратной потере 3 миллионов квадратных километров леса к концу столетия, сообщает Красноярский научный центр.

Значительные площади с высоким и экстремальным риском потери лесов находятся в Забайкалье, Красноярском крае, Иркутской области и Якутии. Исследования показали, что повторные нарушения, в том числе рубки, снижают способность сибирских лесов к восстановлению.

В России посадка деревьев после рубки является стандартной практикой, но в наиболее пожароопасных районах юга Сибири около 50% площадей, занятых культурами, сгорают в течение 15 лет, что может привести к потере леса.

«В бореальных лесах Евразии уже наблюдается увеличение продолжительности пожароопасного сезона, частоты и силы пожаров, а также площади, пройденной огнем. При дальнейшем росте температур прогнозируется еще большее увеличение площади пожаров по всей Евразии», — рассказала ведущий научный сотрудник Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН Елена Кукавская.

Увеличение пожаров также, вероятно, усугубит проблемы с качеством воздуха и связанные с ним проблемы со здоровьем, которые уже возникают в таких городах как Новосибирск, Красноярск и Якутск.