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Бен Аффлек и Мэтт Дэймон снимутся в фильме про создателя Nike

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Gage Skidmore / Attribution-ShareAlike License

Новый фильм с Мэттом Дэймоном в главной роли расскажет реальную историю крупнейшей спортивной компании Nike.

Дэймон сыграет бывшего исполнительного директора Nike Сонни Ваккаро, а Бен Аффлек исполнит роль соучредителя Nike Фила Найта. Также оба актера выступят в качестве продюсеров и сценаристов, а Аффлек станет режиссером фильма. Картина будет основана на реальных фактах, сообщает The Hollywood Reporter.

Сюжет фильма затронет историю, когда Nike пытался подписать контракт с восходящей суперзвездой баскетболистом Майклом Джорданом. Этот союз стал самым важным для компании. Сделка запустила глобальную многомиллиардную индустрию современных кроссовок.

У картины пока еще нет названия. Фильм будет создан Amazon Studios и Skydance Sports, которые находятся в процессе завершения сделки.

Фильм станет 13-м совместным проектом Аффлека и Дэймона, где они вместе снимаются. Среди самых популярных дуэтов – картины «Умница Уилл Хантинг», «Догма», «Третий лишний», «Девушка из джерси», «Последняя дуэль».

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