Джулия Робертс объяснила отказ от романтических комедий на 20 лет

Голливудская актриса Джулия Робертс не снималась в романтических комедиях 20 лет, она объяснила, почему так произошло.

По словам Робертс, долгое время ей не поступало предложений с интересным сценарием.

«Если бы я прочитала сценарий, который, по моему мнению, был бы на уровне "Ноттинг-Хилла" или "Свадьбы лучшего друга", я бы это сделала», — рассказала Робертс The New York Times.

Прервал паузу работы в романтических комедиях фильм «Билет в рай», где Робертс сыграла одну из главных ролей. Картина выйдет в мировой прокат осенью этого года, сюжет пока не раскрывается.