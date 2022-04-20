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НАЗ Чкалова трудоустроит больше 1,5 тысячи человек за два года

Источник:
Sibnet.ru
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НАЗ Чкалова
НАЗ Чкалова
Фото: © полпред по СФО

Новосибирский авиационный завод имени Чкалова (филиал ПАО «Компания "Сухой»), который производит бомбардировщики Су-34, планирует трудоустроить 1,6 тысячи человек до 2024 года, сообщает пресс-служба полномочного представителя президента России в СФО.

На Новосибирском авиационном заводе за последние пять лет проведено масштабное переоснащение. Закуплено новое оборудование, реконструированы здания и сооружения предприятия, созданы новые производственные участки.

«В период до 2024 года в связи с ростом объемов производства на завод планируется принять около 1,6 тысячи новых сотрудников, из них 1,3 тысячи – основных производственных рабочих», — говорится в сообщении. Средний возраст работников в 2020 году составил 40,7 лет.

Завод в течение пяти лет проведет модернизацию производства со строительством нового корпуса для производства тяжелых стелс-беспилотников С-70 «Охотник». Сообщалось, что модернизация начнется в 2022 году. Сумма инвестиций составит порядка 2,5 миллиарда рублей.

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Топ комментариев

Partizan1996

С экономикой у нас полный стабилизец

Drronum

Государь повелел экономики - и она стабилизировалась!

WSG0600-164-164

Только цены увеличились до стабилизации да так и остались.

Drronum

а ты смотри катировки на нормальной бирже, а не то что придумала Набиулина