НАЗ Чкалова трудоустроит больше 1,5 тысячи человек за два года

Новосибирский авиационный завод имени Чкалова (филиал ПАО «Компания "Сухой»), который производит бомбардировщики Су-34, планирует трудоустроить 1,6 тысячи человек до 2024 года, сообщает пресс-служба полномочного представителя президента России в СФО.

На Новосибирском авиационном заводе за последние пять лет проведено масштабное переоснащение. Закуплено новое оборудование, реконструированы здания и сооружения предприятия, созданы новые производственные участки.

«В период до 2024 года в связи с ростом объемов производства на завод планируется принять около 1,6 тысячи новых сотрудников, из них 1,3 тысячи – основных производственных рабочих», — говорится в сообщении. Средний возраст работников в 2020 году составил 40,7 лет.

Завод в течение пяти лет проведет модернизацию производства со строительством нового корпуса для производства тяжелых стелс-беспилотников С-70 «Охотник». Сообщалось, что модернизация начнется в 2022 году. Сумма инвестиций составит порядка 2,5 миллиарда рублей.