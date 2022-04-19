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Глава Минэкономразвития оценил курс доллара

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Текущий уровень курса рубля на уровне около 80 рублей за доллар является обоснованным, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

«У нас ситуация в финансовом секторе остается стабильной. Рубль на прошлой неделе торговался на уровне около 80 рублей за доллар США. Считаем эти показатели обоснованными в текущих условиях», — цитирует министра «Интерфакс».

Решетников отметил, что в банковском секторе ситуация также стабильная. При этом министр признал, что России пока не удается в полном объеме преодолеть охлаждение кредитования экономики.

На старте торгов на Московской бирже во вторник курс доллара составил 79,33 рублей, евро — 83,4 рублей. Несколько последних дней стоимость американской валюты колеблется вокруг 80 рублей.

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Экономика #Деньги
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