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#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Разгадана загадка спирального НЛО над Гавайями

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Таинственная светящаяся спираль в ночном небе над Гавайями, которую очевидцы наблюдали 17 апреля, оказалась падающей верхней ступенью ракеты компании SpaceX Илона Маска, выяснили астрономы.

НЛО появился в небе спустя несколько часов после того, как ракета Falcon 9, стартовавшая с калифорнийского космодрома, успешно вывела на орбиту спутник-шпион, пишет издание Live Science.

Запуск осуществлялся в интересах Национального управления военно-космической разведки США, на ракету Falcon 9 был установлен аппарат NROL-85, предназначение которого строго засекретили.

При этом после пуска очевидцы наблюдали в небе характерную спираль, порождаемую сбросом разгонного блока после спуска верхней ступени Falcon 9, которая была сведена с орбиты над Тихим океаном сразу после окончания своей работы.

Первая ступень Falcon 9 подлежит вторичному использованию, поэтому данная конструкция на автопилоте вернулась и совершила успешную посадку на специальной платформе. А вот разгонный блок ракеты в итоге сгорел в атмосфере после сброса.

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Drronum

Государь повелел экономики - и она стабилизировалась!

Drronum

а ты смотри катировки на нормальной бирже, а не то что придумала Набиулина

Partizan1996

С экономикой у нас полный стабилизец

WSG0600-164-164

Только цены увеличились до стабилизации да так и остались.