Разгадана загадка спирального НЛО над Гавайями

Таинственная светящаяся спираль в ночном небе над Гавайями, которую очевидцы наблюдали 17 апреля, оказалась падающей верхней ступенью ракеты компании SpaceX Илона Маска, выяснили астрономы.

НЛО появился в небе спустя несколько часов после того, как ракета Falcon 9, стартовавшая с калифорнийского космодрома, успешно вывела на орбиту спутник-шпион, пишет издание Live Science.

Запуск осуществлялся в интересах Национального управления военно-космической разведки США, на ракету Falcon 9 был установлен аппарат NROL-85, предназначение которого строго засекретили.

При этом после пуска очевидцы наблюдали в небе характерную спираль, порождаемую сбросом разгонного блока после спуска верхней ступени Falcon 9, которая была сведена с орбиты над Тихим океаном сразу после окончания своей работы.

Первая ступень Falcon 9 подлежит вторичному использованию, поэтому данная конструкция на автопилоте вернулась и совершила успешную посадку на специальной платформе. А вот разгонный блок ракеты в итоге сгорел в атмосфере после сброса.