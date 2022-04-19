Колесо обозрения переехало на левый берег Новосибирска

Мобильное колесо обозрения установили у ТЦ «Континент» в Ленинском районе Новосибирск, прокатиться на нем можно будет в выходные, сообщает компания-установщик.

Созданное в Новосибирске мобильное колесо обозрения — первое колесо такого рода в России. Аттракцион может быть оперативно установлен в любой точке города – на это нужно не больше семи дней и всего две машины: полуприцеп для каркаса и еврофура для кабинок, в то время как такие же стационарные аттракционы вмещаются в среднем в 8-11 еврофур.

При этом необычный аттракцион отвечает всем требованием безопасности и сертифицирован в соответствии с законодательством. Высота его 31 метр – это чуть выше остальных новосибирских колес кроме того, что на Набережной. Мобильное колесо возвышается и над девятиэтажками – ничего не будет мешать любоваться городом с высоты птичьего полета.

Кабинки на колесе двухместные, застекленные – это значит, что кататься на аттракционе будет комфортно в любую погоду. Не заметить его в темноте невозможно – на колесе сделана яркая иллюминация.

«В этом сезоне свое колесо обозрения получил, наконец, Левый берег НовосибирскаДля нас было важно поставить его в точке, откуда откроется отличный вид и там, где такого аттракциона никогда не было», — сказал владелец аттракциона Роман Казак.