Колесо обозрения переехало на левый берег Новосибирска

Мобильное колесо обозрения установили у ТЦ «Континент» в
Ленинском районе Новосибирск, прокатиться на нем можно будет в выходные,
сообщает компания-установщик.
Созданное в Новосибирске мобильное колесо обозрения — первое
колесо такого рода в России. Аттракцион может быть оперативно установлен в
любой точке города – на это нужно не больше семи дней и всего две машины:
полуприцеп для каркаса и еврофура для кабинок, в то время как такие же стационарные
аттракционы вмещаются в среднем в 8-11 еврофур.
При этом необычный аттракцион отвечает всем требованием
безопасности и сертифицирован в соответствии с законодательством. Высота его 31
метр – это чуть выше остальных новосибирских колес кроме того, что на
Набережной. Мобильное колесо возвышается и над девятиэтажками – ничего не будет
мешать любоваться городом с высоты птичьего полета.
Кабинки на колесе двухместные, застекленные – это значит,
что кататься на аттракционе будет комфортно в любую погоду. Не заметить его в
темноте невозможно – на колесе сделана яркая иллюминация.
«В этом сезоне свое колесо обозрения получил, наконец, Левый берег НовосибирскаДля нас было важно поставить его в точке, откуда откроется отличный вид и там, где такого аттракциона никогда не было», — сказал владелец аттракциона Роман Казак.