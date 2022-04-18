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Байден впервые покатал яйца перед Белым домом

Источник:
Sibnet.ru
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Президент США Джо Байден впервые за время пребывания в Белом доме провел традиционное пасхальное катание яиц для детей.

«В этом году мы наконец-то снова собрались вместе, и это нечто особенное. Видеть здесь детей и все семьи, которые пришли сегодня, многое значит», — сказал президент, приветствуя собравшихся с балкона Белого дома.

Темой пасхального катания яиц в этом году стало образование, пишет издание The Hill. На Южной лужайке Белого дома организаторы разбили несколько интерактивных зон, где дети могли почитать книги, поиграть и покатать яйца при помощи специальных клюшек.

Белый дом проводит традиционное пасхальное катание яиц с 1878 года. Это детская забава, связанная с Пасхой, в ходе которой игроки пытаются заполучить яйца других участников. В 2020 и 2021 году мероприятие не проводилось в связи с пандемией коронавируса.

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Политика #Мир #Религия
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