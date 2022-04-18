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Центробанк провозгласил трансформацию российской экономики

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Российская экономика во втором или третьем квартале текущего года войдет в период активной структурной трансформации, заявила глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина.

По словам Набиуллиной, западные санкции сначала отразились на финансовом рынке, а теперь все больше начнут сказываться на реальных секторах экономики. Основные проблемы будут связаны с ограничениями на импорт и логистику внешней торговли, передает ТАСС.

Поэтому для многих предприятий встанет вопрос поиска новых моделей бизнеса. Период трансформации будет сопровождаться ростом цен на отдельные товары, а инфляция будет выше прогнозов, подчеркнул глава Банка России.

Набиуллина отметила, что какое-то время российская экономика сможет существовать благодаря запасам, но они конечны. При этом она подчеркнула, что российская банковская система способна выдерживать самые серьезные удары.

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