Ряд депутатов выступил против года столетия СССР

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству не поддержал внесенный в палату депутатами от фракции КПРФ проект постановления, предлагающий объявить 2022 год годом празднования столетия СССР, сообщил его председатель Павел Крашенинников.

«Мы предлагаем не поддерживать законопроект. Будем обсуждать его на пленарном заседании в мае», — цитирует ТАСС Крашенинникова.

Инициативу поддержали два члена комитета — Анжелика Глазкова и Юрий Синельщиков (оба от КПРФ). Остальные (13 человек) проголосовали против.

Депутаты фракции КПРФ совместно с ее лидером Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму постановление с предложением о праздновании 100-летия со дня образования СССР. По словам авторов инициативы, «создание и развитие СССР стало пиком в тысячелетней истории российской государственности, вершиной единства и совместного творчества трудящихся народов исторической России».

В пояснительной записке отмечается, что именно в СССР граждане «впервые получили право на 8-часовой рабочий день, на бесплатное образование, в том числе и высшее, на бесплатное медицинское обслуживание. Также был установлен пенсионный возраст — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин». Авторы документа подчеркивали, что «СССР стал главным двигателем борьбы за всеобщий мир и разоружение», а его «деятельность спасла человечество от развязывания третьей мировой войны».