Бывший худрук МХАТа назвал главных патриотов и «предателей»

Экс-худрук МХАТа Эдуард Бояков разделил представителей культуры и шоу-бизнеса на настоящих патриотов и тех, кто никогда не дорожил Россией.

«То, как реагировали Хаматова, Ургант, ну и так далее, большинство наших звезд — тоже не удивительно, они и не были с Россией, с народом», — сказал Бояков порталуBLITZ+.

Он также назвал имена «настоящих мужиков-патриотов». По мнению режиссера, таких в России очень мало.

«Меня не удивляет то, что Машков, Певцов, Прилепин, Охлобыстин или глубокоуважаемый мною патриарх режиссуры Владимир Владимирович Бортко — патриоты», — сказал режиссер.

После начала военной спецоперации на Украине многие представители культуры и шоу-бизнеса приняли пацифистские позиции. Некоторые покинули Россию. Например, актриса Чулпан Хаматова.