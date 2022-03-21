Совесть не позволила Чулпан Хаматовой вернуться в Россию

Актриса Чулпан Хаматова уехала из России в Латвию и не планирует возвращаться из-за ситуации на Украине. Она рассказала о причинах своего выбора.

«Я боюсь возвращаться (в Россию). Чтобы не потерять совесть, чтобы не потерять себя», — сказала Хаматова в интервью Екатерине Гордеевой.

Актриса уверена, что у нее есть способ вернуться в Россию. Во-первых, ей нужно перестать говорить о военной спецоперации на Украине и делать вид, что ничего не происходит. «Это в лучшем случае, если не заставят черное называть белым», — отметила Хаматова.

По мнению Хаматовой, чтобы жить в России ей также придется извиниться за то, что она не поддержала начало спецоперации. А дальше она будет вынуждена жить так, как ей скажут. Это актрису не устраивает.

Ранее Чулпан Хаматова и другие российские деятели культуры направили власти письмо, где потребовали остановить операцию на Украине. Обращение вышло 24 февраля, в день начала военной спецоперации.