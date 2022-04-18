Американец попал в Книгу рекордов Гиннеса за просмотр «Человека-паука»

Житель США Рамиро Аланис стал рекордсменом по количеству посещенных сеансов одного фильма. Он посмотрел в кинотеатре фильм «Человек-паук: Нет пути домой» 292 раза, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Аланис побил свой собственный рекорд, установленный в 2019 году. Тогда он 191 раз посмотрел фильм «Мстители: Финал».

По условиям постановки рекорда, зритель должен смотреть фильм от начала до конца, включая титры. Также нельзя отвлекаться на смартфон и покидать зал.

Фильм «Человек-паук: Нет пути домой» тоже установил несколько рекордов. Он стал первым фильмом Sony, собравшем в домашнем прокате сумму больше 500 миллионов долларов, а также стал первым фильмом, собравшем более 1 миллиарда долларов в коронавирусные времена.