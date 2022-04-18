Фильм «Анчартед» снова сместил новинку в прокате

Фото: © кадр из фильма «Анчартед: На картах не значится»

Мультфильм «Финник» продолжает лидировать в прокате, но голливудский блокбастер «Анчартед: На картах не значится» наступает на пятки и обгоняет новинки по кассовым сборам.

На прошлой неделе «Анчартед» занимал третье место по кассовым сборам в российских кинотеатрах, уступая «Финнику» и «Мальчику-дельфину». По итогам прошедшего уикенда, зарубежная картина вернула второе место.

Сейчас у лидера проката «Финника» касса за четыре недели проката составляет 397 миллионов рублей, у «Анчартеда» — 1,6 миллиарда за 10 недель проката.