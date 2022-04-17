Крупный пожар приблизился к Горно‑Алтайску

Кромка горящей травы вплотную приблизилась к границе Горно-Алтайска и села Маймы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Алтай.

Возгорание сухой травы на горе в районе «Страшного лога» и кладбища Маймы ликвидируют личный состав пожарных частей, специалисты Автономного учреждения Республики Алтай «Лес», дружины добровольных пожарных, говорится в сообщении.

По данным МЧС, площадь пожара около четырех гектаров. Длина кромки составляет 15 километров. Угрозы населенным пунктам нет, заверили в ведомстве.

Ранее власти объявили особый противопожарный режим Горно-Алтайске, Майминском и Чемальском районах.

Синоптики прогнозируют, что сухая и жаркая погода сохранится в Горном Алтае и в понедельник, 18 апреля. Но с 19 апреля начнутся дожди.