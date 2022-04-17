Производство яиц и мяса птицы в России превысило спрос

Производство мяса птицы и яиц сегодня превышает спрос минимум на 3%, сообщил генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов.

В последние годы российские птицеводы снижали закупки инкубационных яиц за границей и благодаря господдержке выстраивали собственные производства. Всего за год на новых предприятиях их дополнительно произведено более 100 миллионов штук, приводит «Российская газета» слова Лахтюхова.

По его словам, уже через год-полтора уровень зависимости от импорта в этой сфере может быть сведен к нулю, говорится в сообщении. Так, уже в прошлом году доля отечественной продукции составила 84%.

А в феврале этого года был достигнут самый высокий показатель за последние три года в производстве мяса птицы, которое увеличилось сразу на 10%.

Развитие собственного производства способствует стабилизации цен, отмечают эксперты. Ранее глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин заявил, что в последние полторы недели снижаются оптовые цены на мясо птицы.