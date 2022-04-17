Дерипаска предложил сократить число чиновников в два раза

Бизнесмен Олег Дерипаска предложил сократить в два раза госаппарат в России, а также в три-пять раз «порезать» правоохранительные и силовые структуры, кроме армии и флота.

Дерипаска задался вопросом о его необходимости госаппарата. «Зачем он? Просто взять в два раза и сократить. Отказаться от всех персональных машин, оставить в стране 100 персональных машин и, как говорится, начать все заново»,— сказал Дерипаска в интервью журналу «Эксперт».

Силовые и правоохранительные структуры бизнесмен назвал непонятной составляющей. «Нужно порезать эту составляющую непонятную силовую-правоохранительную в три-пять раз. Оставить армию и флот, раз это единственный оплот»,— заявил бизнесмен.

Он также призвал декриминализировать статьи 159 и 160 УК РФ о мошенничестве, присвоении и растрате. «У нас предприниматель — это единственный источник. Нужно всех освободить, которые там сидят, дать им возможность поработать. Бежать-то им некуда»,— пояснил Дерипаска.