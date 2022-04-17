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Дерипаска предложил сократить число чиновников в два раза

Источник:
«Эксперт»
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Фото: World Economic Forum / CC BY-SA 2.0

Бизнесмен Олег Дерипаска предложил сократить в два раза госаппарат в России, а также в три-пять раз «порезать» правоохранительные и силовые структуры, кроме армии и флота.

Дерипаска задался вопросом о его необходимости госаппарата. «Зачем он? Просто взять в два раза и сократить. Отказаться от всех персональных машин, оставить в стране 100 персональных машин и, как говорится, начать все заново»,— сказал Дерипаска в интервью журналу «Эксперт».

Силовые и правоохранительные структуры бизнесмен назвал непонятной составляющей. «Нужно порезать эту составляющую непонятную силовую-правоохранительную в три-пять раз. Оставить армию и флот, раз это единственный оплот»,— заявил бизнесмен.

Он также призвал декриминализировать статьи 159 и 160 УК РФ о мошенничестве, присвоении и растрате. «У нас предприниматель — это единственный источник. Нужно всех освободить, которые там сидят, дать им возможность поработать. Бежать-то им некуда»,— пояснил Дерипаска.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Верить главхохлу всё равно что верить в лохнесское чудовище.

mosquito__2010

Их вся страна - галимый фейк созданный США. Пока там не будет адекватной власти эта территория просто...

Nik3316

где ты правду увидел блаженный?))

Nik3316

мне страшно представить потери США в Ираке, Сирии, Ливии... откуда вы такую чушь берете теоретики?