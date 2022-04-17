Вооруженные силы России предложили боевикам нацбатальонов и иностранным наемникам, заблокированным на предприятии «Азовсталь» в Мариуполе, в воскресенье, 17 апреля сложить оружие, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

ВС РФ приняли такое решение, «учитывая катастрофическое положение, сложившееся на металлургическом комбинате "Азовсталь", а также руководствуясь чисто гуманными принципами», сказал генерал.

По его словам, содержание переговоров боевиков нацформирований и наемников свидетельствует об их безвыходном положении. «Они настойчиво требуют от официальных властей Киева разрешения сложить оружие и сдаться в плен. При этом представители украинских властей в категоричной форме запрещают это делать и угрожают последующими расстрелами», — отметил Мезенцев.

Предложение сложить оружие будет непрерывно транслировать в течение ночи украинским формированиям на «Азовстали» по всем радиоканалам каждые 30 минут. Также его доведут через все имеющиеся информационные ресурсы до ООН, Красного Креста, ОБСЕ и других международных организаций.