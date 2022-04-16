Вышел трейлер второго сезона фантастического сериала «Эпидемия»

Опубликован первый трейлер нового сезона российского сериала «Эпидемия», премьера которого состоится уже на следующей неделе — 21 апреля.
Судя по обнародованному ролику, герои «Эпидемии» столкнутся с бандитами, отрядами военных, а также последователями некоего тоталитарного культа. Кроме этого, в их рядах появятся новые люди.
В главных ролях — звезды первого сезона Кирилл Кяро, Александр Робак, Марьяна Спивак, Виктория Агалакова. Одного из новых персонажей сыграл Юра Борисов, известный по фильму «Купе номер шесть».
Первый сезон «Эпидемии» вышел в 2019 году и был снят по мотивам романа «Вонгозеро» Яны Вагнер. Права на его показ за 1,5 миллиона долларов выкупил Netflix. Сюжет второго сезона не имеет первоисточника и полностью создан сценаристом Романом Кантором.
Nik3316где ты правду увидел блаженный?))
mosquito__2010Верить главхохлу всё равно что верить в лохнесское чудовище.
pepelmetalМожно как минимум на 10 умножать
krasprolВ России как- "один с сошкой- семеро с ложкой" Комитеты-подкомитеты,управления,тресты,фонды и т.д.и т.п.......