«Критическая ситуация» с вывозом угля сложилась в Кузбассе

Предприятия Кузбасса в первом квартале 2022 года отгрузили в восточном направлении на 18% меньше угля, чем планировалось, это «критическая ситуация», сообщил местный министр Олег Токарев.

Кузбасс в первом квартале 2022 года отгрузил в восточном направлении 12,94 миллиона тонн угля, что на 18% меньше, чем планировалось Российскими железными дорогами. До конца года наверстать перевозку такого количества угля «с высокой вероятностью» не удастся, приводит РБК мнение Токарева.

Ситуацию с вывозом кузбасского угля чиновник оценивает как «критическую». Срыв исполнения контрактных обязательств приведет угольщиков Кемеровской области к потере доходов, штрафам от покупателей, а в случае затяжного падения поставки к возможной утрате отдельных рынков сбыта, добавил он.

С этим согласен источник в крупной угольной компании. По его словам, объемы невывезенного угля по всей России, включая Кузбасс, в первом квартале 2022 года выросли в разы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе-марте 2022 года погрузка кузбасского угля в адрес российских потребителей выросла на 5,3%, до 21,1 миллиона тонн, сообщила пресс-служба РЖД. При этом погрузка в адрес потребителей на Восточном полигоне выросла в 1,5 раза. Информацию про снижение поставок из Кузбасса в РЖД не прокомментировали.