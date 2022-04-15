Судьба девочки из Новосибирска решится на «Голосе»

Елизавета Дименина из Новосибирска поборется за финал детского «Голоса» в команде Егора Крида. 12-летняя школьница стала единственной сибирячкой, прошедшей слепые прослушивания в девятом сезоне проекта.
На слепых прослушиваниях Дименина выступила с песней «Blinding Lights» музыканта The Weeknd. Крид был единственным, кто повернулся к участнице.
В следующем этапе Егор Крид будет выбирать финалистов своей команды. В поединках детей разделят на тройки, из каждой наставник выберет по одному участнику. Прошедшие дальше споют сольные песни. В финал пройдут только два юных музыканта.
Как выглядят повзрослевшие участники детского «Голоса»
В команде Егора Крида, кроме Елизаветы Димениной, еще 14 детей: Анастасия Ячменкина, Алиса Винникова, Василиса Царская, Марта Капелюш, Софья Соколова, Тимур Тян, Федор Сорокин, Владислав Груздов, Аделия Загребина, Ралина Ибраева, Ульяна Петросян, Шамиль Ибадов, Эрик Антонян и Еванжелика Батаршина.
Ранее финалистов выбрали Полина Гагарина и Баста. Ими стали Сагын Омирбайулы, Малика Тайгибова, Елисей Касич и Ксения Канн. Новый выпуск детского «Голоса» покажут 15 апреля в 21.30 на Первом канале.
GammiPluhЗачем нам отмена санкций? Нас они фактически все устраивают)
GammiPluhА кому стало трудно и не интересно жить в России просим уезжать в Литву, Польшу, да в хоть Испанию......
physxГоспожа Матвиенко, у нас как бы не только гвозди импортные...
c2h5oh76хорошо, вот уже хоть что то, но вот одна неувязочка, там тоже заявлено, что сказало МО РФ, но вот не...