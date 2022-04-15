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Судьба девочки из Новосибирска решится на «Голосе»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Голос. Дети»

Елизавета Дименина из Новосибирска поборется за финал детского «Голоса» в команде Егора Крида. 12-летняя школьница стала единственной сибирячкой, прошедшей слепые прослушивания в девятом сезоне проекта.

На слепых прослушиваниях Дименина выступила с песней «Blinding Lights» музыканта The Weeknd. Крид был единственным, кто повернулся к участнице.

В следующем этапе Егор Крид будет выбирать финалистов своей команды. В поединках детей разделят на тройки, из каждой наставник выберет по одному участнику. Прошедшие дальше споют сольные песни. В финал пройдут только два юных музыканта.

Как выглядят повзрослевшие участники детского «Голоса»

В команде Егора Крида, кроме Елизаветы Димениной, еще 14 детей: Анастасия Ячменкина, Алиса Винникова, Василиса Царская, Марта Капелюш, Софья Соколова, Тимур Тян, Федор Сорокин, Владислав Груздов, Аделия Загребина, Ралина Ибраева, Ульяна Петросян, Шамиль Ибадов, Эрик Антонян и Еванжелика Батаршина.

Ранее финалистов выбрали Полина Гагарина и Баста. Ими стали Сагын Омирбайулы, Малика Тайгибова, Елисей Касич и Ксения Канн. Новый выпуск детского «Голоса» покажут 15 апреля в 21.30 на Первом канале.

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Сибирь #Новосибирск #Мир ТВ
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