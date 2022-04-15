Сотрудницу полиции из Бурятии наказали за дело против Моргенштерна

Сотрудницу полиции из Улан-Удэ привлекли к дисциплинарной
ответственности за незаконное привлечение рэпера Алишера Моргенштерна в рамках
возбужденного ею административного дела о пропаганде наркотиков в трех
видеоклипах музыканта, сообщил источник в правоохранительных органах.
«После внесенного прокуратурой Октябрьского района Улан-Удэ представления в рамках принятия мер по недопущению в дальнейшем нарушений административного законодательства участковый уполномоченный полиции из Улан-Удэ привлечена ее непосредственным руководителем к дисциплинарной ответственности», — сказал ТАСС источник.
При этом источник не уточнил деталей административного
производства, которое было возбуждено сотрудницей полиции из Улан-Удэ в
отношении музыканта.
Адвокат рэпера Сергей Жорин пояснил ТАСС, что участковая
была наказана за отказ прекратить производство по административному делу. По
его словам, ранее по аналогичным материалам проверки, которые проводились в
других российских регионах, было установлено отсутствие события правонарушения.
«В соответствии с законом, установив эти обстоятельства,
полиция Улан-Удэ обязана была прекратить производство по административному делу
в отношении Моргенштерна, однако отказалась это делать. Нами была подана жалоба
в прокуратуру, в результате чего лицо, проводившее расследование, было
привлечено к дисциплинарной ответственности», — рассказал он.
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