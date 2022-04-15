Сотрудницу полиции из Бурятии наказали за дело против Моргенштерна

Сотрудницу полиции из Улан-Удэ привлекли к дисциплинарной ответственности за незаконное привлечение рэпера Алишера Моргенштерна в рамках возбужденного ею административного дела о пропаганде наркотиков в трех видеоклипах музыканта, сообщил источник в правоохранительных органах.

«После внесенного прокуратурой Октябрьского района Улан-Удэ представления в рамках принятия мер по недопущению в дальнейшем нарушений административного законодательства участковый уполномоченный полиции из Улан-Удэ привлечена ее непосредственным руководителем к дисциплинарной ответственности», — сказал ТАСС источник.

При этом источник не уточнил деталей административного производства, которое было возбуждено сотрудницей полиции из Улан-Удэ в отношении музыканта.

Адвокат рэпера Сергей Жорин пояснил ТАСС, что участковая была наказана за отказ прекратить производство по административному делу. По его словам, ранее по аналогичным материалам проверки, которые проводились в других российских регионах, было установлено отсутствие события правонарушения.

«В соответствии с законом, установив эти обстоятельства, полиция Улан-Удэ обязана была прекратить производство по административному делу в отношении Моргенштерна, однако отказалась это делать. Нами была подана жалоба в прокуратуру, в результате чего лицо, проводившее расследование, было привлечено к дисциплинарной ответственности», — рассказал он.