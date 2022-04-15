Знаменитости станут предсказателями в новом проекте МУЗ‑ТВ

Лолита, Ольга Бузова, Ольга Серябкина, DJ Smash и другие артисты стали участниками нового проекта на МУЗ-ТВ. Они будут давать астрологический прогноз на месяц своими песнями.

Новый проект на МУЗ-ТВ «Звезды о звездах» стартует 30 апреля в 10.00. В нем артисты дадут астропрогноз по знакам Зодиака на май.

Те, кто верит в астрологию, узнают кого пленит «Горький вкус любви», кому стоит прыгнуть в «Малиновую ладу», а кому — оставаться «В моменте».

«Я верю в астрологию, как в точную науку. Это очень серьезная наука, ей не одна тысяча лет! А в гороскопы, которыми мы, скорее, балуемся – нет, но с другой стороны, у них очень хорошая психологическая нагрузка, они всегда говорят, что все будет хорошо», — сказала Лолита.