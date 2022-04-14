Yandex Pay разрешил оплачивать заказы по частям

Сервис Yandex Pay компании «Яндекс» теперь позволяет оплачивать покупки с помощью банковской карты по частям.

Новая функция позволит клиентам покупать нужную вещь, даже если у них нет всей суммы сразу. Обновление появилось с помощью интеграции Yandex Pay Checkout и сервиса «Яндекс Сплит», пишет «Коммерсантъ».

Платеж разделяется на четыре равные части. При необходимости первая часть может быть больше. Первая сумма списывается с карты сразу, а еще три — равными платежами через каждые две недели.

Магазин получает всю сумму сразу и платит за эту небольшую комиссию, для покупателей комиссий нет. Ранее аналогичный сервис для оплаты покупок по частям заработал на площадке «Яндекс Маркет».