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Yandex Pay разрешил оплачивать заказы по частям

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Сервис Yandex Pay компании «Яндекс» теперь позволяет оплачивать покупки с помощью банковской карты по частям.

Новая функция позволит клиентам покупать нужную вещь, даже если у них нет всей суммы сразу. Обновление появилось с помощью интеграции Yandex Pay Checkout и сервиса «Яндекс Сплит», пишет «Коммерсантъ».

Платеж разделяется на четыре равные части. При необходимости первая часть может быть больше. Первая сумма списывается с карты сразу, а еще три — равными платежами через каждые две недели.

Магазин получает всю сумму сразу и платит за эту небольшую комиссию, для покупателей комиссий нет. Ранее аналогичный сервис для оплаты покупок по частям заработал на площадке «Яндекс Маркет».

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