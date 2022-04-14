Матвиенко возмутило, что в России даже гвозди импортные

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко удивилась тому, что Россия вынуждена закупать гвозди за рубежом и предложила привлечь к их производству малый и средний бизнес

«Для меня для меня было неким открытием — у нас гвозди импортные, не буду называть страну (откуда идет импорт), догадайтесь с трех раз. Мы даже гвозди не производим в стране, которая выпускает столько металла», — приводит РИА Новости слова Матвиенко.

Спикер Совфеда призвала привлечь к производству гвоздей малый и средней бизнес, который «наклепает этих гвоздей столько, что завалит всю Россию».

«Это мелкий пример, сколько того, что мы могли бы делать сами и не делаем. Понятно, все не может ни одна страна производить. Но надо сейчас наращивать мускулы и быстрее двигаться вперед», — отметила Матвиенко.