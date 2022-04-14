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Пентагон пожаловался на невозможность связаться с Шойгу

Источник:
РБК
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Министр обороны США Ллойд Остин менее недели назад пытался связаться с российским коллегой Сергеем Шойгу, но безуспешно, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«Не знаю, когда была последняя попытка. Недавно, я думаю. Менее недели назад или около того. И вновь со стороны русских не было интереса», — приводит РБК ответ Кирби на вопрос журналиста о последних контактах Пентагона с главой российского Минобороны.

Ранее о том, что глава Пентагона не может связаться с Шойгу, рассказал сам Ллойд. По его словам, Минобороны перестало выходить на контакт с середины февраля. Он отметил, что на связь со своим коллегой также не выходит глава российского генштаба Валерий Герасимов.

Последний раз Шойгу и Остин созванивались 18 февраля. Глава Пентагона тогда призвал министра обороны России отвести российские войска от украинской границы. 24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. Перед этим министры провели телефонные переговоры 12 февраля.

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Топ комментариев

antibacila

Иркут, ты реально смешон, специально просматривают люди комментарии, чтобы тебя почитать "недоексперда".

Очаков

А он прятался разве? Находился под домашним арестом.

-Керя-

Это как при рекордном улове горбуши рыбу выбрасывали что бы цену не уранить (2018 год вроде)

Killer1974

Ты должен быть на Азовсталь! Хотя, ты случаем не от туда "стреляешь" буквами?