Пентагон пожаловался на невозможность связаться с Шойгу

Министр обороны США Ллойд Остин менее недели назад пытался связаться с российским коллегой Сергеем Шойгу, но безуспешно, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«Не знаю, когда была последняя попытка. Недавно, я думаю. Менее недели назад или около того. И вновь со стороны русских не было интереса», — приводит РБК ответ Кирби на вопрос журналиста о последних контактах Пентагона с главой российского Минобороны.

Ранее о том, что глава Пентагона не может связаться с Шойгу, рассказал сам Ллойд. По его словам, Минобороны перестало выходить на контакт с середины февраля. Он отметил, что на связь со своим коллегой также не выходит глава российского генштаба Валерий Герасимов.

Последний раз Шойгу и Остин созванивались 18 февраля. Глава Пентагона тогда призвал министра обороны России отвести российские войска от украинской границы. 24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. Перед этим министры провели телефонные переговоры 12 февраля.