Пользователи пожаловались на сбои в «Сбербанк Онлайн»

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Пользователи «Сбербанк Онлайн» пожаловались на сбои в работе сервиса, следует из данных портала Downdetector.
Большинство столкнувшихся с проблемами пользователей сообщают, что не могут перевести деньги, некоторые испытывают трудности с заходом на сайт или приложение. Downdetector классифицирует ситуацию как «возможные проблемы».
Ранее в среду мобильное приложение Сбербанка стало недоступно для скачивания и обновления в магазине Google Play. Программу удалили после того, как США ввели полные блокирующие санкции против Сбербанка.
До этого «Сбербанк Онлайн» был удален также из фирменного магазина App Store. При этом пресс-служба кредитного учреждения подчеркивала, что уже установленные приложения сохранят работоспособность.