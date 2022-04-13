Пользователи пожаловались на сбои в «Сбербанк Онлайн»

Пользователи «Сбербанк Онлайн» пожаловались на сбои в работе сервиса, следует из данных портала Downdetector.

Большинство столкнувшихся с проблемами пользователей сообщают, что не могут перевести деньги, некоторые испытывают трудности с заходом на сайт или приложение. Downdetector классифицирует ситуацию как «возможные проблемы».

скриншот: © downdetector.ru

Ранее в среду мобильное приложение Сбербанка стало недоступно для скачивания и обновления в магазине Google Play. Программу удалили после того, как США ввели полные блокирующие санкции против Сбербанка.

До этого «Сбербанк Онлайн» был удален также из фирменного магазина App Store. При этом пресс-служба кредитного учреждения подчеркивала, что уже установленные приложения сохранят работоспособность.