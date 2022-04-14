Юбилей Чуйского тракта отметят мотопробегом по регионам

Автомотопробег пройдет по территориям Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай к 100-летию придания Чуйскому тракту статуса дороги государственного значения, сообщил глава Алтая Олег Хорохордин на пресс-конференции.

«26 и 27 мая у нас будет автомотопробег, стартующий из Новосибирска. Далее его маршрут пройдет через Алтайский край и музей Чуйского тракта в Бийске и продолжится по Республике Алтай. Путешествие только по Алтаю займет целый день, и протяженность маршрута составит более 500 километров», – сказал он.

Число участников пока неизвестно, маршрут пройдет через весь Чуйский тракт – от Новосибирска, где начинается трасса, считающаяся одной из самых красивых в мире, до высокогорного села Ташанта на границе с Монголией.

Общая протяженность знаменитого Чуйского тракта составляет 1 155 километров, включая подъезды к городам и обходы.