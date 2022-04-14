НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Юбилей Чуйского тракта отметят мотопробегом по регионам

Источник:
Sibnet.ru
331 0
Фото: © Алексей Курлов

Автомотопробег пройдет по территориям Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай к 100-летию придания Чуйскому тракту статуса дороги государственного значения, сообщил глава Алтая Олег Хорохордин на пресс-конференции.

«26 и 27 мая у нас будет автомотопробег, стартующий из Новосибирска. Далее его маршрут пройдет через Алтайский край и музей Чуйского тракта в Бийске и продолжится по Республике Алтай. Путешествие только по Алтаю займет целый день, и протяженность маршрута составит более 500 километров», – сказал он.

Число участников пока неизвестно, маршрут пройдет через весь Чуйский тракт – от Новосибирска, где начинается трасса, считающаяся одной из самых красивых в мире, до высокогорного села Ташанта на границе с Монголией.

Общая протяженность знаменитого Чуйского тракта составляет 1 155 километров, включая подъезды к городам и обходы.

Еще по теме
Ростуризм запустил новые чартерные программы в регионы
Банк России посвятил Чуйскому тракту серебряную монету
Ученые воссоздали точный облик принцессы Укока
Массовые мероприятия разрешили в Республике Алтай
смотреть все
Жизнь #Республика Алтай #Алтайский край #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Пончика разоблачили на шоу «Маска»
Мощный лазер в глубоком космосе послал сигнал на Землю
Водительские права продлят на три года
Уничтожение колонны ВСУ вертолетами Ка‑52 показали на видео
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Самое обсуждаемое
105
Боррель призвал решить конфликт России и Украины «на поле боя»
52
Зеленский назвал единственный выход для Украины
43
Зеленский предложил обменять Медведчука на пленных украинцев
41
Более тысячи украинских морпехов сдались в плен в Мариуполе
33
Уничтожение колонны ВСУ вертолетами Ка‑52 показали на видео