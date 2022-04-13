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Единый портал предложит бесплатную юридическую помощь

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Единый портал правового просвещения и бесплатной юридической помощи появится в России, он объединит услуги как государственных, так и негосударственных юридических служб, следует из проекта приказа Минюста об информационной системе «Правовая помощь», опубликованного на портале проектов нормативных актов.

Речь идет о платформе, которая предоставит гражданам равный доступ к системе государственной и негосударственной бесплатной юридической помощи. Кроме того, консультацию можно будет получить онлайн независимо от местонахождения.

На первом этапе системой будут охвачены десять российских регионов: Татарстан, Краснодарский край, Кемеровская область, Иркутская область, Курская, Московская, Ростовская, Смоленская, Тамбовская и Ульяновская области. В дальнейшем ее распространят на всю территорию России.

На портал также будет публиковаться информация об участниках государственной и негосударственной систем бесплатной юридической помощи, в том числе адвокатах и нотариусах, график приема, сведения о дополнительных гарантиях граждан на получение бесплатной юридической помощи и другая полезная для граждан информация.

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Топ комментариев

Очаков

А он прятался разве? Находился под домашним арестом.

antibacila

Иркут, ты реально смешон, специально просматривают люди комментарии, чтобы тебя почитать "недоексперда".

GammiPluh

Да какая разница, он обычный оппозиционный политик... толку от политиков сейчас нуль

Очаков

Скоро ему этот аппетит испортят.