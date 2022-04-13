Единый портал предложит бесплатную юридическую помощь

Единый портал правового просвещения и бесплатной юридической помощи появится в России, он объединит услуги как государственных, так и негосударственных юридических служб, следует из проекта приказа Минюста об информационной системе «Правовая помощь», опубликованного на портале проектов нормативных актов.

Речь идет о платформе, которая предоставит гражданам равный доступ к системе государственной и негосударственной бесплатной юридической помощи. Кроме того, консультацию можно будет получить онлайн независимо от местонахождения.

На первом этапе системой будут охвачены десять российских регионов: Татарстан, Краснодарский край, Кемеровская область, Иркутская область, Курская, Московская, Ростовская, Смоленская, Тамбовская и Ульяновская области. В дальнейшем ее распространят на всю территорию России.

На портал также будет публиковаться информация об участниках государственной и негосударственной систем бесплатной юридической помощи, в том числе адвокатах и нотариусах, график приема, сведения о дополнительных гарантиях граждан на получение бесплатной юридической помощи и другая полезная для граждан информация.