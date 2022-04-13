Редкую птицу сфотографировали в Красноярском крае

Старший инспектор национального парка «Шушенский бор» Сергей Чумаков запечатлел в Горном лесничестве на камеру редкую птицу – овсянку Годлевского, сообщает пресс-служба парка.

Это небольшая птица, размером с воробья. У самца характерная окраска: серая голова и передняя часть корпуса, на голове каштановые и черные полоски. Сходных видов в нашем регионе нет. Самка окрашена также, только более тускло, и порой имеет темные пестрины на горле.

Овсянка Годлевского — восточноазиатский вид, обитающий в горах Средней и Центральной Азии. В южной части Красноярского края находится северная окраина ареала. Овсянка Годлевсокого, внесена в Приложения к Красным книгам РФ и Красноярского края.

Для Горного лесничества национального парка «Шушенский бор» — это пролетный вид. Ежегодно встречается во время сезонных, чаще весенних, миграций.