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Редкую птицу сфотографировали в Красноярском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Сергей Чумаков

Старший инспектор национального парка «Шушенский бор» Сергей Чумаков запечатлел в Горном лесничестве на камеру редкую птицу – овсянку Годлевского, сообщает пресс-служба парка.

Это небольшая птица, размером с воробья. У самца характерная окраска: серая голова и передняя часть корпуса, на голове каштановые и черные полоски. Сходных видов в нашем регионе нет. Самка окрашена также, только более тускло, и порой имеет темные пестрины на горле.

Овсянка Годлевского — восточноазиатский вид, обитающий в горах Средней и Центральной Азии. В южной части Красноярского края находится северная окраина ареала. Овсянка Годлевсокого, внесена в Приложения к Красным книгам РФ и Красноярского края.

Для Горного лесничества национального парка «Шушенский бор» — это пролетный вид. Ежегодно встречается во время сезонных, чаще весенних, миграций.

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Жизнь #Гео #Красноярск
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