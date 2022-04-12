Составлен топ авто с худшей шумоизоляцией

Одна российская и четыре корейские модели Hyundai, Kia Lada вошли в список самых шумных машин по версии аналитического агентства «Автостат».

Аналитики составили рейтинг, после того как попросили автовладельцев удовлетворенность шумоизоляцией своих машин по 100-балльной шкале. Среднее значение по всей выборке моделей составило 53,67 балла.

Лидером антирейтинга стал седан Hyundai Solaris, который по уровню удовлетворенности шумоизоляцией набрал всего лишь 16,96 балла. Второе место занял Kia Rio. На третьей позиции расположилась еще одна модель этой марки — седан Kia Cerato.

Четвертая строчка принадлежит универсалу Lada Largus. Замкнул топ-5 кроссовер Hyundai Creta.