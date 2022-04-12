НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Составлен топ авто с худшей шумоизоляцией

Источник:
Sibnet.ru
406 1
Фото: Andrey Filippov 安德烈 from Moscow, Russia / CC BY 2.0

Одна российская и четыре корейские модели Hyundai, Kia Lada вошли в список самых шумных машин по версии аналитического агентства «Автостат».

Аналитики составили рейтинг, после того как попросили автовладельцев удовлетворенность шумоизоляцией своих машин по 100-балльной шкале. Среднее значение по всей выборке моделей составило 53,67 балла.

Лидером антирейтинга стал седан Hyundai Solaris, который по уровню удовлетворенности шумоизоляцией набрал всего лишь 16,96 балла. Второе место занял Kia Rio. На третьей позиции расположилась еще одна модель этой марки — седан Kia Cerato.

Четвертая строчка принадлежит универсалу Lada Largus. Замкнул топ-5 кроссовер Hyundai Creta.

Еще по теме
Посредники описали обходные схемы доставки автозапчастей
Почему стоит купить автомобиль прямо сейчас?
Эксперт объяснил, почему китайские авто не спасут российский рынок
Рассчитано, сколько придется копить на подержанное авто
смотреть все
Авто #Авторынок #Автопром
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Самое популярное
Пончика разоблачили на шоу «Маска»
Мощный лазер в глубоком космосе послал сигнал на Землю
Водительские права продлят на три года
Уничтожение колонны ВСУ вертолетами Ка‑52 показали на видео
Обсуждение (1)
Картина дня
Путин заявил о неизбежности конфликта с Украиной
Россия реанимирует лунную программу
Nokia объявила о полном уходе из России
«Адмирал Эссен» сбил беспилотник Bayraktar у берегов Крыма
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Самое обсуждаемое
111
Десятки людей погибли при ударе «Точкой У» по Краматорску
105
Боррель призвал решить конфликт России и Украины «на поле боя»
51
Зеленский назвал единственный выход для Украины
48
США запустят ленд-лиз для Украины
37
США разрешили поставку интернет‑оборудования в Россию