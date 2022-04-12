Женщина задула огонь из бака машины на новосибирской заправке. ВИДЕО

Женщина на заправке на Колыванском шоссе в Новосибирской области задула огонь, который возник в баке ее машины, видео в соцсетях удивило пользователей.

«На Колыванском шоссе женщина с завидным хладнокровием задула пламя, которое начало вырываться на АЗС из бака ее автомобиля», — говорится в описании к видео, которое опубликовал паблик «АСТ-54» в «Вконтакте».

На видео видно, как девушка подходит к бензобаку автомобиля и открывает его. Когда она снимает крышку, топливный бак начинает гореть. Автолюбительница начинает задувать огонь, через несколько секунд огонь перестает гореть.

Пользователи под видео удивились спокойствие женщины. Видимо, с ней такое не в первые. Некоторые уверены, что огонь мог появиться из-за статического электричества.