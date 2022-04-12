Блинкен потребовал от мира не приобретать оружие у России

Соединенные Штаты призывают все страны не приобретать вооружения у России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам двусторонних переговоров в Индии.

«Мы продолжаем призывать все страны избегать новых крупных сделок по приобретению российских систем вооружения, особенно в свете того, что Россия делает в отношении Украины», — приводит ТАСС заявление Блинкена.

США оказывают давление на Индию, чтобы она прекратила военно-техническое сотрудничество с Россией. В частности, Вашингтон призывает Дели отказаться от покупки российской зенитно-ракетной системы С-400.

«Мы пока не приняли решение относительно потенциальных санкций или потенциальных исключений из санкций», — добавил при этом глава американской дипломатии, отвечая на вопрос о потенциальных санкциях против Индии из-за покупки С-400.

Индийские военные используют несколько систем вооружений российского производства, в том числе танки, артиллерийские орудия, ракетные комплексы. В 2015 году Индия объявила о намерении приобрести российские зенитные ракетные системы С-400.