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Медведев заявил, что Россия не закроется в отместку идиотам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Dmitry Astakhov, Government of the Russian Federation / CC BY 4.0

Россия не будет в отместку «идиотам» закрываться от мира, в том числе в области культуры, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«Никакой автаркии, в том числе в области культуры, ожидать не следует. У нас насыщенная повестка со странами СНГ, БРИКС, Латинской Америки и Африки. В этих государствах проживают миллиарды адекватно настроенных людей, которые нас ценят, любят и ждут», — написал Медведев в своем в телеграм-канале.

Он обвинил Европу в попытке присвоить картины из российских коллекций, которые с задержками возвращаются или не могут вернуться в страну из-за вызванных санкциями сложностей, и назвал эти страны «банальными ворюгами».

Медведев также напомнил, что сейчас многие европейцы «с клиническим удовольствием» предают анафеме Достоевского, Чехова, Шостаковича и Пушкина.

Президент Владимир Путин заявил, что на Западе происходит дискриминация всего, что связано с Россией. Он сообщил об отмене концертов Чайковского, Шостаковича, Рахманинова, запрете книг, а также напомнил, что в последний раз такую кампанию по уничтожению неугодной культуры проводили нацисты в Германии.

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Топ комментариев

Иркут 69

Совок в чистом виде... ст. 88 УК РСФСР (незаконный оборот валюты) Back in USSR 😀

ager

с преступниками переговоры не ведут

karuto

Повторяю для просветленых, самых умных, самых красивых. Когда ты считаешь, что с тобой воюют, то ты не...

slavaynin

это не санкции,это какой то позор.